По данным оперативного штаба на утро 5 июня в регионе за сутки 44 пациента были выписаны по выздоровлению. Скончались два пациента : женщина в возрасте 71 года и мужчина 64 лет.

В Новосибирской области за сутки зафиксировано 108 новых случаев COVID-19. Общее количество случаев коронавирусной инфекции в регионе – 3334, в том числе 208 у детей. 38 пациентов скончались, 1306 человек выздоровели.

В отделениях реанимации находятся 42 пациента, из них на ИВЛ – 15 человек.

В ДГКБ №3 госпитализированы 69 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска 1 532 взрослых пациента с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

187 пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус госпитализированы в Искитимскую, Куйбышевскую, Сузунскую, Татарскую, Чулымскую, Черепановскую, Карасукскую, Коченевскую, Тогучинскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ.

Всего в НСО проведено 128 318 тестов на коронавирус.

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