Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства разлива нефтепродуктов в Норильске в рамках уголовного дела, расследуемого по статье 254 (порча земли), статье 250 УК РФ (загрязнение вод) и статье 246 (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), сообщается на сайте СКР.

Начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслав Старостин, задержанный накануне, был арестован по ходатайству следователей Следственного комитета. Арестованный отказался от дачи показаний, в ближайшее время следователи планируют предъявить обвинение.

Также в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к экологическому бедствию лиц: произведены выемки документов, носителей информации с записями телефонных переговоров сотрудников, ответственных за оперативное информирование, и журналов фиксирования переговоров по факту чрезвычайного происшествия.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин публично отчитал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию в Норильске.

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