На территории горного участка №1 Вахрушевского поля филиала «Краснобродский угольный разрез» АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) 3 июня 2020 года около 18:00 произошло возгорание отработанных шин от карьерных автосамосвалов, сообщила пресс-служба предприятия.

Специалисты предприятия, применив спецтехнику (погрузчики и поливочный автомобиль), незамедлительно приступили к ликвидации очага возгорания. Также на помощь горнякам прибыл пожарный расчет Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киселевска. В 20:46 очаг возгорания на площадке складирования покрышек был ликвидирован.

К расследованию случившегося приступили сотрудники отдела МВД России по городу Киселевску. Известно, что компания имеет все разрешительные документы, дающие право на образование отходов данного вида (отработанные шины) и устанавливающие лимиты на их размещение. По законодательству угольщики имеют право накапливать такие отходы, своевременно передавая их подрядной организации для дальнейшей утилизации – официальный договор на эти услуги в компании заключен со специализированным предприятием, имеющим соответствующую лицензию Росприроднадзора.

С учетом имеющейся у правоохранительных органов информации об обстоятельствах происшествия в качестве основной версии рассматривается умышленное уничтожение имущества путем поджога с применением воспламеняющейся жидкости. Органы дознания ведут доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств случившегося и лиц, причастных к инциденту.

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