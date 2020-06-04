В Новосибирской области с опережением сроков стартует снос старого здания МБОУ г. Новосибирска «Гимназия №3» в Академгородке, которое входит в список первоочередных объектов социальной инфраструктуры, реализующихся в рамках развития Новосибирского научного центра (ННЦ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

5 июня глава регионального минстроя Иван Шмидт даст старт сноса старого здания гимназии №3. По его словам снос старого здания 1958 года постройки станет вторым этапом возведения нового здания гимназии, которое реализуется по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Первый этап работ уже проведен. Готов к применению с учетом особенностей территории типовой проект будущего объекта, включенный федеральным минстроем в реестр экономически эффективных.

Строительство нового здания МБОУ г. Новосибирска «Гимназия №3» ведется в рамках государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области». На строительство из бюджета региона в 2020 году направлены дополнительные средства – 150 млн рублей. Новое здание разной этажности – от 2 до 4 этажей с несколькими спортивными залами, актовым залом и столовой.

Иван Шмидт пояснил, что подрядчик завершает подготовительные работы, освобождает здание под снос, который начнется в ближайшие дни. Новая гимназия позволит обеспечить комфортными современными условиями для получения образования вдвое больше детей, чем раньше. Если старое здание было способно принять 550 учеников, то новое будет рассчитано на 1100 учеников, что отвечает задачам развития территории, входящей в ареал Новосибирского научного центра. Новая гимназия входит в список первоочередных объектов социальной инфраструктуры ННЦ как территории, на которой активно развивается жилищное строительство и социальная инфраструктура.

Строительство объекта планируется закончить в 2022 году.

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