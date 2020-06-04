29 мая на ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании» — дочерней структуре «Норникеля», произошла авария — из-за проседания опор разгерметизировался резервуар с дизельным топливом, которое попало в почву, а затем в реки. Как сообщает интернет-издание The Bell, попадание дизтоплива в озеро Пясино под Норильском после разлива на ТЭЦ «Норникеля» предотвратить, скорее всего, не удалось.

На сайте «Норникеля» сообщается, что к 3 июня было откачано 340 т разлитого дизтоплива (78 т — с воды) и собрано 800 кубометров грязного грунта. Общий объем утечки равен в 21 тысяче тонн дизтоплива. Ущерб от катастрофы оценивается в десятки млрд рублей. По оценкам Greenpeace ущерб только по водным объектам равен минимум 6-7 млрд рублей.

На официальном сайте администрации Красноярского края сообщается, что в Норильске в настоящее время проходит координационное совещание под председательством министра МЧС России Евгения Зиничева по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов в Норильске. В совещании принимает участие губернатор края Александр Усс, члены правительства края, представители федеральных структур, компании НТЭК и администрации города.

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