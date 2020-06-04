В главном управлении МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию с незаконной реконструкцией и продажей помещений общежитий, которая в течение нескольких лет проводилась в Ленинском районе Новосибирска. Напомним, что 22 мая «Континент Сибирь» сообщал о задержании новосибирских предпринимателей по этому уголовному делу.

За период с 2013 по 2015 годы могло быть реконструировано и продано более 50 помещений — комнат размером 34 кв.метров. Средства — более 63 млн рублей, полученные от продажи муниципальной собственности, в мэрию Новосибирска, согласно имеющимся данным, не поступили.

«В настоящее время в производстве следователя Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление полномочиями». Сотрудниками полиции проводится необходимый комплекс оперативно­розыскных и следственных действий», — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области в ответ на запрос «Континента Сибирь».

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