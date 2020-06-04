«БКС» взыскал с компании экс-гендиректора «Тяжстанкогидропресса» около 50 млн

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск входящего в группу компаний «БКС» ООО «Брокеркредитсервис Консалтинг», требовавшего взыскать более 48 млн рублей с сервисного металлоцентра «Стиллайн», принадлежащего экс-гендиректору «Тяжстанкогидропресса» Николаю Степакину.

Решение опубликовано на сайте арбитражного суда. В документе указывается, что истец требовал взыскать с ООО СМЦ «Стиллайн» 40 млн рублей долга, а также проценты за пользование займом и неустойку. Соответчиком по иску выступал учредитель «Стиллайна» Николай Степакин. Летом 2018 года СМЦ «Стиллайн» получил от «БКС Банка» кредит в размере 750 млн рублей до июня 2023 года. ПАО «Тяжстанкогидропресс», которое тогда возглавлял Степакин, выступало поручителем по кредиту.

В ходе процесса ответчик признал иск, после чего суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Напомним, осенью прошлого года «БКС Банк» обратился в арбитраж, потребовав признать банкротом Николая Степакина и возглавляемый им по совместительству трубный завод «Стиллайн». С Николая Степакина банк требовал около 887 млн рублей, такая же сумма была предъявлена СМЦ «Стиллайн». Рассмотрение банкротного иска пока отложено из-за коронавирусных ограничений.

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