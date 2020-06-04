В Красноярском крае снимают ограничения на работу торговых предприятий

Власти Красноярского края объявили о начале первого этапа снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии. В регионе откроются химчистки, прачечные, СТО и магазины непродовольственных товаров, площадью до 400 кв. м.

К первому этапу снятия ограничений в Красноярском крае приступили после снижения установленных Роспотребнадзором коэффициентов. Коэффициент распространения вируса в регионе составил 0,9 % (должен быть не более 1%), коэффициент свободного коечного фонда с учетом дополнительно развернутых госпиталей — 59 % (должен быть не менее 50%), показатель тестирования – 175 (при норме не менее 70 на 100 тыс. населения), уровень летальности – 0,9 % (при среднем показателе в России – 1,19%).

Как сообщили в пресс-центре правительства Красноярского края, на первом этапе снятия ограничений разрешат работу химчисток и прачечных, ателье, станций технического обслуживания автомобилей. Также смогут открыться розничные магазины непродовольственных товаров, площадью до 400 кв. м с отдельным входом. Для этих магазинов установлены определенные ограничения: количество покупателей из расчета одного человека на четыре квадратных метра, масочный режим и социальная дистанция. Напомним, ранее рекомендации для ритейла с подробным алгоритмом действий по обеспечению безопасности обнародовал Роспотребнадзор РФ.

Кроме того, краевые власти отменили карантин для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга пассажиров авиарейсов. Исключением станет Норильск, чтобы исключить возможность вспышки коронавируса среди вахтовиков. Ряд послаблений касается населения Красноярского края. Для граждан отменили режим цифровых пропусков, профессиональным спортсменам разрешили тренироваться на открытом воздухе, в ряде районов края полностью снимается режим самоизоляции.

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