В машине, по которой неизвестные произвели выстрел, находилось семь активистов ЛДПР. Инцидент произошел на выезде из села Новотроицк в Северном районе Новосибирской области 3 июня, сообщает пресс-служба НРО ЛДПР.
«Мы проехали мимо стоящих рядом Тойоты Короллы и некоего самодельного автомобиля, подобные в селах — не редкость. Услышали хлопок. Осмотрели нашу ГАЗель: насквозь пробита задняя правая дверь, в полу застряла пуля», — рассказали партийные активисты. Они связались с полицией из отделения «Северное» межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский». Также известно, что один из активистов партии смог сфотографировать на телефон удаляющийся самодельный вездеход.