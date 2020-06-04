В машине, по которой неизвестные произвели выстрел, находилось семь активистов ЛДПР. Инцидент произошел на выезде из села Новотроицк в Северном районе Новосибирской области 3 июня, сообщает пресс-служба НРО ЛДПР.

«Мы проехали мимо стоящих рядом Тойоты Короллы и некоего самодельного автомобиля, подобные в селах — не редкость. Услышали хлопок. Осмотрели нашу ГАЗель: насквозь пробита задняя правая дверь, в полу застряла пуля», — рассказали партийные активисты. Они связались с полицией из отделения «Северное» межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский». Также известно, что один из активистов партии смог сфотографировать на телефон удаляющийся самодельный вездеход.

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