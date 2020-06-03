Президент России Владимир Путин 3 июня в ходе совещания публично раскритиковал главу Красноярского края Александра Усса и руководство дочерней структуры «Норникеля» за ситуацию в Норильске. В городе был объявлен федеральный режим ЧС.

Напомним, что 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в Норильске произошла разгерметизация одного из резервуаров, из-за чего на проезжую часть технологической дороги вылились горюче-смазочные материалы. В результате загорелся ехавший по дороге автомобиль. Всего, предположительно, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на площади около 350 квадратных метров.

3 июня глава края Александр Усс отчитался перед Владимиром Путиным по текущему состоянию дел. Усс отметил, что власти Красноярского края отреагировали на ситуацию только 31 мая, хотя авария произошла за два дня до этого. По его словам, 29 мая сообщалось о возгорании автомобиля на территории Надеждинского металлургического комбината, а на следующий появились сведения о разгерметизации емкости. Усс отметил, что реальная картина стала понятна по сообщениям в социальных сетях. «Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — сказал Путин после доклада Усса.

Также президент призвал к ответу Сергея Липина, главу компании, ответственной за разлив («Норильско-Таймырская энергетическая компания», входит в состав «Норникеля»). «Сергей Валерьевич, что произошло, и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из соцсетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?», — задал вопрос Владимир Путин. Президент также отметил, что глава МЧС Евгений Зиничев тоже докладывал о том, что его ведомство не было своевременно осведомлено о том, что происходит в Норильске.

«Мне придется попросить соответствующие контролирующие органы и правоохранительные разобраться, что там от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать, как полагается», — резюмировал Путин. По итогам совещания в Норильске был введен федеральный режим ЧС.

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