В головной список «Справедливой России» на выборах в Заксобрание войдет генеральный директор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков.

Новосибирские справедливороссы сформировали «троку» партийного списка перед кампанией в Заксобрание, рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» в региональном отделении СР. «Номер один» – лидер новосибирской «Справедливой России», депутат ЗС Анатолий Кубанов, «номер два» – секретарь регионального бюро партии, депутат ЗС Александр Аксененко. Также лицом кампании СР в Новосибирской области станет генеральный директор «НПК», председатель общественного совета при региональном министерстве сельского хозяйства Александр Тепляков.

В 2015 году Тепляков от КПРФ баллотировался на выборы в Законодательное собрание по округу № 2 (Татарский, Усть-Таркский и Чистоозерный районы). Эту территорию в действующем созыве представляют два члена фракции «Единой России» Алексей Варющенков и Василий Розенталь, а также экс-справедливоросс Игорь Умербаев.

«Континент Сибирь» писал о старте проекта СР «Человек против системы». Это своеобразный конкурс среди желающих выдвинуться от «Справедливой России» на муниципальные и региональные выборы без сбора подписей. Партия позиционирует проект как площадку для жителей, которые хотят рассказать о проблемах территорий.

Ранее «Континент Сибири» писал о «тройке», которую сформировали новосибирские единороссы.

Масштабная избирательная кампания, в том числе выборы в Заксобрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска, запланирована на сентябрь этого года. Партийная конференция, на которой СР утвердит кандидатов, пройдет в июне.

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