На состоявшемся 3 июня брифинге председатель избиркома Новосибирской области Ольга Благо назвала дату начала подачи заявок на голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которое состоится 1 июля 2020 года, по месту нахождения.

Руководитель регионального избиркома сообщила, что есть возможность проголосовать по месту нахождения для тех, кто не сможет прийти на свои территориальные избирательные участки по месту жительства. Подать заявления можно за две недели до начала голосования на своих избирательных участках, а также через сайт Госуслуг, где это будет уже доступно с 5 июня и не позднее 21 июня. Кроме того, подать заявление можно в любом МФЦ.

Также Ольга Благо сообщила, что проголосовать можно заранее — предварительное голосование начнется с 25 июня и продлится до 1 июля включительно. К голосующим на дому — пенсионерам, матерям с маленькими детьми — придут члены избиркома. Они передадут в руки пакет с бюллетенем, маской и одноразовой ручкой.

Напомним, новосибирские единороссы сформировали тройку в Заксобрание области.

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