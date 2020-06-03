Завтра в Омской области возобновят работу более 300 торговых центров. Информацию об этом сообщила советник вице-губернатора Омской области Дмитрия Ушакова Наталья Ботвина.



Дмитрий Ушаков в начале июня провел совещание в режиме видеоконференции с руководителями торговых центров. Представители 30 крупных омских ТРЦ вместе с органами власти и контролирующими органами обсудили вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических условий и мер профилактики коронавируса. 4 июня торговые залы площадью менее 400 кв. м., расположенные в омских ТРЦ, смогут возобновить свою деятельность. Под эту категорию по словам Натальи Ботвиной попадают более 4 600 торговых объектов. На сегодня только в 8 регионах России сняты ограничения по работе торговых центров.

В Омской области предприниматели должны будут обеспечить соблюдение ряда требований безопасности: социальное дистанцирование при условии 1 человек на 4 кв. м. внутри торгового зала, пока ТРЦ будут работать только в будние дни до 20.00 часов, сотрудники и посетители обязаны соблюдать масочный режим, торговые залы должны быть обработаны дезинфицирующими средствами.

«Требования жесткие, но реализуемые. Ни в коем случае нельзя допустить роста заболевших — здоровье омичей превыше всего. Если будет зафиксирован рост больных коронавирусом, послабления придется отменить. Так происходило в ряде регионов. Правительство пошло навстречу бизнесу, был найден компромисс с надзорными органами и с Роспотребнадзором. Ждем от бизнеса ответственности и осознанности. Правительство готово оказать поддержку во всех вопросах. Уверен, сегодня мы услышали друг друга», — пояснил Дмитрий Ушаков.

Также на совещании обсудили региональные меры поддержки ТРЦ. Для арендодателей, предоставивших отсрочку арендаторам по платежам, будут предоставлены отсрочки по уплате налога на имущество и земельному налогу.

Совместно с бизнес-сообществом было принято решение встречаться в режиме видеоконференции регулярно. Дмитрий Ушаков поручил региональному министерству экономии проводить индивидуальные консультации с каждым торговым центром и оперативно реагировать на запросы.

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