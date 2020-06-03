На сегодняшний день пресс-служба областного минздрава подтверждает заражение коронавирусной инфекцией более чем у 360 медработников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу этого ведомства.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил о закрытии двух отделений больницы №34 на карантин. В больнице было выявлено 40 сотрудников с COVID-19. Тем не менее, медучреждение продолжает работу.

Согласно данным оперативного штаба НСО в регионе к настоящему времени выявлено 3122 случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 191 ребенка.

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