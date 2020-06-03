Больше всего заразившихся в Сибири за минувшие сутки было в Красноярском крае — там обнаружили 124 инфицированных вирусом SARS-CoV-2. Второе место у Иркутской области с её 120 заразившимися, а Новосибирская область стала третьей в этом антирейтинге — 102 человека за сутки заразилось коронавирусом.

Далее по списку идёт Алтайский край, где выявили 81 инфицированного COVID-19. 60 человек заразились по данным местного оперштаба в Тыве, 45 — в Омской области, 32 человека инфицировано в Республике Хакасия, 27 человек заразились коронавирусной инфекцией в Кузбассе и на одного меньше (26) — в Томской области. Самое низкое число зараженных опасным вирусом было обнаружено в Республике Алтай — там за сутки выявили всего 5 человек с коронавирусом.

Напомним, в НСО число заболевших COVID-19 за май выросло в шесть раз.

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