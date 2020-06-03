Первая «тройка» «Единой России» на предстоящих выборах в Новосибирской области – яркая демонстрация сотрудничества трех уровней власти.

Вчера, 2 июня, новосибирская «Единая Россия» объявила, кто встанет во главе партийного списка на ближайших выборах в Новосибирской области. Напомним, на осень намечена масштабная региональная кампания, в том числе, сформируется новый созыв депутатского корпуса в Законодательном собрании и городском совете Новосибирска. Первые лица команды ЕР-2020 символизируют связку трех уровней власти. Исполнительную представляет «номер один» списка – губернатор, секретарь новосибирского отделения партии Андрей Травников. Областную законодательную – спикер Заксобрания Андрей Шимкив. Федеральную законодательную ветвь – депутат Государственной думы Александр Карелин.

Руководитель региона Андрей Травников во главе предвыборного списка – ожидаемое событие. Секретарь генерального совета ЕР, заместитель спикера Совета Федерации Андрей Турчак предвосхищал такой сценарий в ноябре прошлого года, когда губернатор встал во главе новосибирского отделения «Единой России». Тогда Турчак подчеркивал, что партия сформирует такую «тройку», которая «позволит победить». Безусловно, политическое преимущество играет существенную роль в принятии решений, которые влияют на развитие субъекта федерации. Понятно, что глава областив развитии заинтересован – оно показывает результативность его работы.

«Номер два» в головном партсписке на предстоящие выборы в Новосибирской области – Александр Карелин. Он стоял у истоков «Единой России», сейчас входит в президиумгенсовета ЕР. Как депутат Госдумы много лет представляет интересы Новосибирской области на федеральном уровне, влияет на решения, которые касаются, в том числе, бюджетных трансфертов в регион.

Лоббистские в позитивном смысле возможности приобретают особое значение сегодня, когда люди ждут от власти активных действий. Первостепенные задачи: найти ресурсы на восстановление экономики после пандемии коронавируса и обеспечить социальную защиту населения.

Эффективность решения этих задач во многом зависит от Законодательного собрания, которое утверждает областной бюджет, расставляет акценты при определении главных направлений для финансовых вливаний в те или иные отрасли экономики и приоритетов социальной поддержки населения. «Номер три» в списке ЕР Андрей Шимкив, пять лет возглавляет региональный парламент. Он не раз публично подчеркивал и демонстрировал готовность полноценного сотрудничества законодательной ветви власти с исполнительной.

Спикер ЗС не член «Единой России», но сторонник партии и состоит во фракции ЕР 15 лет. В прошлом году было объявлено, что именно он возглавит предвыборный штаб единороссов на региональных выборах 2020.

Комментируя журналистам итоги завершившегося предварительного голосования по отбору будущих кандидатов от ЕР в горсовет Новосибирска и региональный парламент, Андрей Шимкив подчеркнул, что треть участников праймериз – тоже беспартийные или сторонники партии. «С такой командой, в составе которой губернатор Андрей Травников и депутат Госдумы Александр Карелин, мы сможем консолидировать вокруг себя тех, кто хочет блага для нашей родной области», – говорит Шимкив.

На заседании президиума генсовета «Единой России» по итогам предварительного голосования перед стартом избирательной кампании Андрей Травников обратил внимание на предпосылки к обновлению депутатского корпуса. «Мы не ставили цель в искусственной ротации существующего депутатского корпуса, но тем не менее, обновление – значительное. Отмечу большое количество новых лиц – участников предварительного голосования. Это кадровый резерв регионального отделения», – подчеркнул Андрей Травников.

По словам Александра Карелина, он вошел в «деятельную» команду и уверен в том, что на выборах в Новосибирской области ее поддержат. «Андрей Александрович (Травников – «Континент Сибирь») взял на себя столь сложные обязательства – быть и губернатором, и секретарём регионального политсовета, а Андрей Иванович (Шимкив– «Континент Сибирь») отлично уравновешивает разнопартийный состав нашего областного парламента. У нас есть позитивный опыт, который тоже пригодится во всем происходящем», –резюмировал депутат Госдумы.

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