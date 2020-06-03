Андрей Травников во время рабочей поездки в Искитимский район посетил среднюю образовательную школу №3 в посёлке Линёво. На примере этой школы губернатор оценил готовность системы среднего образования области к проведению Единого государственного экзамена, сообщила пресс-служба правительства региона.

Школу в Линёво, где будет организован пункт для сдачи ЕГЭ, вместе с губернатором посетили министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и директор МБОУ «Гимназия №1» Искитимского района Ильгиза Лотфуллина. К началу сдачи ЕГЭ будет проведена полная санитарная обработка здания школы и помещений.

«В этом году коллегам, педагогам придётся действовать по-новому с учётом всех строгих санитарных мер. Готовность полная, никакой растерянности, полное понимание, как действовать и обеспечить защиту интересов детей на справедливую оценку их знаний и как защитить их здоровье. Мы полностью готовы к проведению ЕГЭ, и текущая ситуация никак не влияет на успехи наших выпускников. В посёлке Линёво – очередной «урожай» медалистов, надеюсь, что будут и стобалльники. Хочу пожелать успехов ребятам и их родителям в сдаче ЕГЭ», – отметил Травников.

В рамках дистанционного обучения у учащихся была очень тесная связь с учителями. У школьников было больше времени на подготовку по тем предметами, которые они будут сдавать по выбору. «Напряжение снято — мы встречались с родителями, с учениками – они отметили, что напряжённой обстановки нет. До 15 июня выпускники получат аттестат о получении среднего общего образования и будут спокойно готовиться к итоговой аттестации, все идёт в штатном режиме, будут соблюдены все условия, согласно ситуации», – заверила директор МБОУ «Гимназия №1» Искитимского района Ильгиза Лотфуллина.

Согласно уточнённому плану проведения экзаменационной кампании 2020 года, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки постановила, что 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры. Следом за пробными экзаменами с 3 июля начнётся этап очной сдачи Единого государственного экзамена.

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