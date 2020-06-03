По данным оперштаба на утро 3 июня в НСО еще 21 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция» выписан с выздоровлением.

За сутки в области было подтверждено 102 новых случая заражения COVID-19. Всего в регионе выявлено 3122 случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 191 ребенка. Выздоровели 1235 человек, 34 пациента скончались.

В отделениях реанимации медстационаров области находятся 72 человека, на аппаратах ИВЛ – 31 пациент.

В ДГКБ №3 госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находится 1560 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

186 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницы Искитима, Куйбышева, Татарска, Сузуна, Черепанова, Карасука, Коченева, Тогучина, Чулыма, Каргата, Чанов, Довольного и Купина.

Всего в НСО сделано 122 124 теста на коронавирус.

Напомним, в НСО число заболевших COVID-19 за май выросло в 6 раз.

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