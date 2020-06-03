В период противодействия распространению коронавирусной инфекции контролирующие органы продолжают обнаруживать нарушителей. Суды оштрафовали не подчинившихся действующим в регионе ограничительным мерам уже почти на 5 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Список организаций-нарушителей пополнила мини-пиццерия Piccolino, где в ходе рейда органами власти были обнаружены нарушения норм СанПин — в заведении отсутствовала этикетка на антисептиках и не соблюдались требования к средствам уборки помещений. Сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора по возбуждено административное производство по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ.

Также органами власти возбуждены административные производства по ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ в отношении магазина продуктов «Ермолино» в Первомайском районе Новосибирска, где покупателей без масок обслуживали на кассах и магазина-бара «Хмельной ёршъ» в Октябрьском районе, где незаконно оказывались услуги общественного питания.

Напомним, министр здравоохранения НСО сообщил, когда и при каких условиях будет открыт новосибирский общепит.

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