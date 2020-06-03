В Новосибирском гидрометцентре предсказывают ухудшение погодных условий на ближайшие три дня: в городе и по области ожидается похолодание, грозы с дождем и градом.

Так в среду днем столбик термометра поднимется не выше +16°С, ночью температура воздуха будет около +7°С. Ветер западный, будет со скоростью около 5 м/с. Будет облачно с прояснениями, возможен дождь, град. Примерно такая же погода ожидает новосибирцев в четверг, 4 июня — около +15°С днем и +6°С…+7°С ночью. Ветер слабый, 2 м/с. Еще прохладнее в Новосибирске и по области будет в пятницу — около +13°С днем. Ночью с пятницы на субботу столбик термометра поднимется до +9°С. В субботу также возможен дождь, но будет уже теплее — около +18°С…+19°С. В воскресенье дневная температура воздуха по прогнозам метеорологов поднимется до +20°С.

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