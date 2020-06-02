Сильный ливень в Новосибирске, прошедший в ночь с 1 на 2 июня, повредил покрытие набережной, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии жителей города, размещенные в соцсетях. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в Facebook связала это с гидравлическими испытаниями, проводимыми Сибирской генерирурующей компанией, однако в самой организации отмечают, что не имеют никакого отношения к нарушениям благоустройства набережной.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова на своей странице в Facebook отметила, что размещенные в соцсетях фотографии относятся не к Михайловской набережной, благоустройство которой ведется с 2017 года, а к парку «Городское начало» — участка, который не попал в границы нового благоустройства в 2017-2019 годы.

«Парк «Городское начало» размещен на отдельном земельном участке, пока находится на обслуживании у МКУ «Горзеленхоз». В настоящее время оформляются документы по присоединению этой территории к парку «Михайловская набережная» с целью дальнейшего преобразования, развития, благоустройства и единого управления всеми территориями. Ремонтные работы на территории Городского начала были выполнены в 2012 году в рамках открытия памятника Императору Александру III: мощение, реконструкция газонов, устройство клумб», — пояснила Анна Терешкова.

Она также отметила, что последние несколько лет в мэрии наблюдают регулярные ремонтные работы ООО «Сибирская генерирующая компания» в парке «Городское начало», связанные с ремонтом изношенных инженерных сетей теплоснабжения. «Постоянные работы на локальных участках Городского начала после гидравлических испытаний сетей приводят к негативным последствиям, вызванным обильными осадками. Мы обратились в службу ООО «Сибирская генерирующая компания» с предложением провести капитальный ремонт сетей на этом участке в рамках строительства четвертого моста», — рассказала Анна Терешкова.

В Сибирской генерирующей компании (СГК) пояснили, что проводят ремонтные работы магистрального трубопровода в парке — на участке 5 на 8 метров. «Бригада там устраняет дефект, выявленный в ходе гидравлических испытаний. Участок огорожен, после ливня и ветра в ночь с 1 на 2 июня ограждение восстановили. Работы продлятся до конца этой недели. Никаких других работ на набережной СГК в настоящее время не ведет и не имеет отношения к прочим нарушениям благоустройства – в частности, к повреждению тротуарной плитки, — отметили в пресс-службе компании. — После работ в районе парка «Городское начало», проведенных в прошлом году, компания восстановила благоустройство, все работы были приняты представителями мэрии Новосибирска. А в перспективе планируется техническое перевооружение всей инженерной инфраструктуры в районе строительства четвертого моста, в том числе, тепловых сетей».

Напомним, что 3 июня на Михайловской набережной запланировано выездное совещание по ее дальнейшему благоустройству с участием Анны Терешковой, директором МУП ПКиО «Михайловская набережная» Евгенией Вторушиной, главным архитектором ООО «Адаптик-А» Павлом Носаревым, директором группы компаний «Сибмонтажспецстрой» Анатолием Павловым.

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