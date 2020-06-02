Более 1200 человек в регионе выписаны после выздоровления от COVID-19, еще 2790 человек остаются под наблюдением – согласно новому приказу областного минздрава, пациенты с бессимптомной формой коронавируса могут проходить лечение дома, сообщает пресс-служба правительства НСО.

2 июня на брифинге в правительстве Новосибирской области министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил текущей эпидемиологической ситуации.

«В Новосибирской области пациенты с бессимптомной формой коронавируса могут находиться на домашней самоизоляции и проходить курс лечения в домашних условиях. Наш опыт, наработанный за эти два с половиной месяца, позволяет нам с уверенностью подходить к наблюдению этой категории пациентов в домашних условиях, проведению всей необходимой терапии. Важно учитывать, что у пациентов с бессимптомной формой, как правило, нет осложнений или ухудшения состояния. Мы со всей серьезностью относимся к новому формату работу, поэтому совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области доработали мобильное приложение «112 – Экстренная помощь». По сути, сегодня приложение выглядит как телемедицинская связь между пациентом и нашими медицинскими работниками. Мы дополнили приложение специальными функциями – это позволяет практически в режиме реального времени наблюдать за нашими пациентами, которые передают информацию о своем состоянии медицинским работникам. Установка приложения для данной категории является обязательной», – отметил Константин Хальзов. Он подчеркнул, что в случае ухудшения состояния здоровья пациента вопрос об его госпитализации будет рассматриваться в каждом конкретном случае.

Напомним, по данным оперштаба на утро 2 июня в регионе 85 пациентов выписаны с выздоровлением.

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