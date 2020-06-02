В регионе основную долю в структуре видов выращиваемой товарной рыбы занимает пелядь. В 2020 году для зарыбления озер было использовано 57 млн 285 тысяч штук личинок именно этой рыбы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.

«В текущем году рыбохозяйственные организации области выпустили в водоемы рыбопосадочный материал в количестве 59 млн 82 тысяч штук, что на 239 тысяч штук больше, чем в 2019 году, – сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. – Для зарыбления использовался в основном рыбопосадочный материал, выращенный в рыбопитомниках и инкубационных цехах нашего региона».

Кроме пеляди, в водоемы области выпущено 1,5 млн штук сазана, 253 тысяч штук карпа, 45,3 тысяч штук растительноядных рыб — белый амур и толстолобик, а также 8,3 тысяч штук щуки.

«Очень рад, что в Новосибирской области развивается товарное рыбоводство. Сами принимаем в этом всяческое участие. Надеюсь, что и в дальнейшем в нашей области производство такого важного продукта питания как рыба будет только только увеличиваться», — прокомментировал сообщение председатель союза производителей рыбы Новосибирской области Константин Терещенко.

Выращивание товарной рыбы на территории региона производится в соответствии с сезонными этапами. В весенний период, в мае и июне осуществляется зарыбление, в осенне-зимний – вылов выращенной товарной рыбы. На территории нашей области в этом процессе в 2020 году задействовано более ста озер и прудов и 56 организаций.

Напомним, компания iFarm, созданная новосибирским бизнесменом Александром Лысковским формирует группу инвесторов, которые вкладывают средства в строительство второй и третьей очередей вертикальной фермы в Москве.

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