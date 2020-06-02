Министр здравоохранения Новосибирской области Костантин Хальзов в ходе пресс-брифинга 2 июня прокомментировал текущую ситуацию по борьбе с коронавирусом и ответил на вопрос, когда в Новосибирске можно будет открыть кафе и рестораны – как это сделали в Кузбассе еще две недели назад.

На вопрос о том, чем летние террасы кафе более вирусоопасны, чем, например, общественный транспорт, где санитарную дистанцию соблюдать намного труднее, глава новосибирского минздрава ответил, что есть строгие рекомендации о том, при каких условиях регион может менять уровни самоизоляции. Опираются эти рекомендации на два основных показателя – количество тестов и динамика выявленных случаев.

«К сожалению, коэффициент распространения у нас сейчас выше единицы – примерно на уровне 1,1. Последние полторы недели число выявленных случаев коронавируса только растет – подчеркнул Константин Хальзов. – Поэтому мы просто не имеем права снижать уровень самоизоляции». По его словам, вопрос об открытии кафе и других подобных заведений может быть поднят только тогда, когда данный коэффициент опустится ниже единицы. То есть когда число выявленных за последние четыре дня случаев коронавируса будет ниже, чем за четыре предшествующих этому периоду дня.

Ранее свои рекомендации по поводу поэтапного снятия карантина озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Отрасль общественного питания она поставила в самый конец, вместе с гостиницами.

Между тем, еще две недели назад, с 18 мая, руководство Кемеровской области разрешило кафе и ресторанам возобновить работу – правда только на летних террасах, с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра и прочих санитарных мер, в том числе влажную уборку территории не реже чем раз в 3 часа. Кузбасс стал первым регионом, где власти разрешили обслуживать клиентов напрямую не только в Сибири, но и во всей России. Новосибирской области, к сожалению, еще придется подождать.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.