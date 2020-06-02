Новосибирской области оставили два прогноза развития

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, корректирующее прогноз социально-экономического развития региона и исключающее его инновационный вариант.

Документ, опубликованный на сайте областного правительства, вносит изменения в постановление № 421-п «Об утверждении порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на среднесрочный период». Это постановление предусматривает разработка основных параметров прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на среднесрочный период в трех вариантах.

Первый вариант, консервативный, предполагает сдержанную инвестиционную политику частных компаний при относительно слабом росте потребительского спроса. Второй, целевой, прогнозирует оживление и рост в экономике области, создание необходимых условий для инновационного развития, увеличения экспорта и инвестиций, экпортоориентированность, ускоренную реализацию нацпроектов, крупных инфраструктурных проектов и так далее. Третий вариант, инновационный, предполагает опережающий экономический рост, основанный на внедрении прорывных научно-технологических разработок, занятии рыночных ниш «новой экономики», кратном росте экспорта высокотехнологичной продукции и услуг.

В соответствии с вносимыми коррективами остаются два варианта развития региона: консервативный и базовый. Базовый предполагает «сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора при стагнации государственного спроса».

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