Новосибирские единороссы сформировали тройку в Заксобрание

Как прогнозировал «Континент Сибирь», список «Единой России» в Законодательное собрание Новосибирской области возглавит губернатор Андрей Травников. Под номером два — депутат Государственной думы Александр Карелин, спикер регионального парламента Андрей Шимкив — номер три.

Завершилось заседание оргкомитета праймериз ЕР в Новосибирской области, на котором был утвержден верхний список партии на региональную кампанию. Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что тройку возглавят глава области и регионального отделения Андрей Травников, депутат Госдумы Александр Карелин и спикер Заксобрания и руководитель избирательного штаба новосибирских единороссов Андрей Шимкив.

Также ранее «Континент Сибирь» писал, что Александра Карелина, вероятнее всего, депутаты после завершения избирательной кампании делегируют в Совет Федерации.

Первый заместитель секретаря новосибирского отделения «Единой России» Андрей Панферов перед началом заседания оргкомитета рассказал корреспонденту редакции, что решение ранее было одобрено на президиуме областного политсовета ЕР.

Масштабная региональная кампания, в том числе, выборы в горсовет Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области, намечена на сентябрь 2020.

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