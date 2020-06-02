По данным оперштаба на утро 2 июня в регионе 85 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончалась пациентка — женщина в возрасте 57 лет.

За прошедшие сутки выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего инфицировано COVID-19 в регионе 3020 человек, в том числе 181 ребенок.

34 пациента скончались, 1204 человека выздоровели.

В отделениях реанимации медстационаров НСО находятся 67 человек, из них на ИВЛ – 24 пациента. В ДГКБ №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 1476 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

163 пациента с уже подтвержденным диагнозом и с подозрением на коронавирус находятся в больницах Искитима, Чулыма, Сузуна, Черепаново, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Каргата, Чанов и Довольного. Всего в НСО сделано 118027 тестов на коронавирус.

Напомним, на утро 1 июня в Новосибирской области за сутки выявлено 105 случаев заражения COVID-19.

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