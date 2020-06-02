Лидерами рейтинга активности глав регионов России в Instagram, который составляет Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), в последнюю неделю мая стали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев разместился на третьей строчке этого списка, заняв самое высокое место среди глав регионов Сибири, проявляющих активность в этой соцсети.

В первую «десятку» также вошли, представляющие в рейтинге СФО, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов, занявшие 5-е и 7-е места рейтинга АПЭК соответсвенно.

Напомним, губернатор Красноярского края вошел в ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцсетях.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.