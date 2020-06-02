Власти Новосибирской области готовятся ограничить торговлю алкоголем

Власти Новосибирской области готовят законопроект, который запретит продажу алкоголя в торговых точках площадью менее 50 кв. м в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Уведомление о предстоящей разработке минпромторгом регионального закона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции …» размещено на портале Электронной демократии Новосибирской области. Как следует из документа, под запрет попадает продажа алкоголя в торговых точках площадью менее 50 кв. м в зданиях многоквартирных домов и на прилегающих к ним территориях. Коммерсантам с предприятиями меньшей площади предлагается «переоборудовать имеющие помещения либо приобретать иные помещения, которые будут соответствовать по норме». В качестве причин ужесточения регламента называется большое количество жалоб на работу пивных точек и конфликтные ситуации с участием их клиентов.

Напомним, 5 мая вступил в силу федеральный закон, запрещающий реализацию алкоголя в торговых точках менее 20 кв. м в многоквартирных домах. При этом документ дал региональным властям право устанавливать дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета продажи спиртного в таких заведениях. В начале апреля текущего года, выступая в прямом эфире YouTube-канала «МЭР_И_Я», свою точку зрения на проблему высказал мэр Новосибирска. Анатолий Локоть сообщил, что в городе уже действуют определенные правила в этом отношении, и «пока вводить какие-то дополнительные ограничения не планируется».

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