Аналитики МТС отметили рост популярности спутникового телевидения в Новосибирской области: за май этот показатель вырос на 60% относительно апреля. При этом в апреле рост подключений за апрель был на 45% выше мартовских показателей.

«Интерес жителей Новосибирской области к спутниковому телевидению растет от месяца к месяцу, и это связано не только с сезонным фактором – спрос на ТВ-сервисы подстегнул спрос на качественный досуг во время карантинной паузы, – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – На увеличение показателей также повлияла непривычно ранняя и жаркая весна, так что многие дачники отправились на свои участки раньше обычного. Многие новосибирцы, перешедшие на удаленный режим работы или находящихся в вынужденном отпуске, переехали за город».

Всего, по данным МТС, наиболее активно вырос спрос на «тарелки» в дачных сообществах Новосибирского района, а также в пригородах, где оборудование приобретают как второй или третий экраны для загородного дома и квартир, даже если есть альтернатива в виде кабельного ТВ. Больше всего «тарелок» появилось на крышах садовых обществ как вдоль побережья Оби в сторону Колывани, так и на Тогучинском направлении (район Плотниково). Выросло число тарелок в коттеджах и СНТ Первомайского района, а также в дачных поселках Бердска.

В целом с начала 2020 года спутниковое телевидение активно подключали, в первую очередь, там где этой технологии нет альтернативы. В топ-5 «главных по тарелочкам» по Новосибирской области вошли Коченевский, Тогучинский, Сузунский, Черепановский и Маслянинский районы.

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