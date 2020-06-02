Таможенные посты Томской таможни: Асиновский, Томский и Центр электронного декларирования с 1 июля 2020 года будут переподчинены Кемеровской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности, сообщается в приказе, который был подписан руководителем ФТС России Владимиром Булавиным. Об этом сообщила пресс-служба Кемеровской таможни.

Административные функции, связанные с таможенным декларированием транспортных средств и товаров в Томской области переходят в ведение Кемеровской таможни. Таможенным постам будут присвоены новые ведомственные коды:

— 10608090 – Асиновский таможенный пост Кемеровской таможни;

— 10608110 – Томский таможенный пост Кемеровской таможни;

— 10608100 – Томский таможенный пост (ЦЭД) Кемеровской таможни.

Начальник Кемеровской таможни Андрей Полетаев также сообщил: «В целях сохранения кадрового потенциала при проведении мероприятий по реформированию системы таможенных органов должностным лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Томской таможни, предложены для замещения должности в Кемеровской таможне и в Сибирской электронной таможне в Красноярске.

Напомним, за 2019 год органами Сибирского таможенного управления было выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 13,3 млрд рублей.

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