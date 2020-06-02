Основанная новосибирским бизнесменом Александром Лысковским компания iFarm формирует группу инвесторов, которые вкладывают средства в строительство второй и третьей очередей вертикальной фермы в Москве.

«Всего необходимо собрать 58 млн рублей, из которых за май привлечено 40 млн рублей, что составляет 75% от необходимой суммы. Такими темпами сбор инвестиций завершится уже в июне-июле этого года, после чего начнется строительство», — пояснил директор по развитию экосистемы iFarm Дмитрий Тарасов. Его комментарии приводятся в отчете компании.

По словам директора управляющей компании GrowMe Евгения Максимова, сейчас заполняются производственные мощности первой очереди вертикальной фермы, построенной по технологиям iFarm в Москве. «Процесс поэтапный и требует около месяца, пока на всех стеллажах появятся салаты и пряные травы. В мае мы уже начали отгружать урожаи с этого объекта торговому дому «Выращено рядом». Этот авторизованный партнер поставляет зелень в магазины в регионах присутствия вертикальных ферм iFarm. В Москве это сеть супермаркетов «Азбука Вкуса», интернет-магазин «Ешь деревенское» и сервис «Яндекс.Лавка». Пока что на московской ферме выросли такие культуры, как кейл, романо и фризе, но за лето мы планируем увеличить ассортимент выращиваемой и поставляемой в магазины продукции — до 12-15 культур», — пояснил Максимов.

Напомним, что известный новосибирский предприниматель, основатель ИТ-компаний Alawar и Welltory Александр Лысковский запустил проект iFarm в 2017 году. Компания продает технологии для выращивания натуральных овощей, ягод и зелени. Более подробно о проекте Александр Лысковский рассказывал в публичном интервью «Континенту Сибирь» на конференции «Груша». Первая вертикальная ферма была открыта им на территории Академгородка. Также ферма площадью 615 кв м была запущена в здании бывшего дилерского центра Lexus на Большевистской.

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