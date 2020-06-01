Праймериз ЕР по округам в горсовет Новосибирска проиграли два действующих депутата – вице-спикер Совет депутатов Юрий Зарубин и списочник Дмитрий Курбатов.
Ранее «Континент Сибирь» писал, что Юрий Зарубин на выборы не собирается. По округу ЕР готовится выставить сына регионального парламентария Александра Кулинича. Он и обошел Юрия Зарубина на праймериз.
На данный момент доступны результаты предварительного голосования за потенциальных кандидатов от ЕР в Совет депутатов Новосибирска. «Континент Сибирь» публикует список победителей.
Округ № 1
Действующий депутат Екатерина Митряшина – 121 голос
Округ № 2
Алексей Лондон — 40 голосов
Округ № 3
Сергей Капишников — 141 голос
Округ № 4
Действующий депутат Игорь Салов – 252 голоса
Округ № 5
Действующий депутат, лидер списка ЕР на выбора в горсовет 2015 Владимир Барсук – 115 голосов
Округ № 6
Вадим Бауск – 58 голосов
Округ № 7
Наталья Лукашевская — 75 голосов
Округ № 8
Александр Пономарев — 72 голоса
Округ № 9
Действующий депутат Владислав Люмин — 80 голосов
Округ № 10
Арман Озманян — 137 голосов
Округ № 11
Действующий депутат Олег Шестаков — 110 голосов
Округ № 12
Лариса Сухарева — 22 голоса
Округ № 13
Действующий депутат Ирина Константинова — 151 голос
Округ № 14
Действующий депутат Павел Чернышев — 94 голоса
Округ № 15
Елена Воронина — 128 голосов
Округ № 16
Действующий депутат Игорь Атякшев — 243 голоса
Округ № 17
Надежда Смирнова — 275 голосов
Округ № 18
Евгений Крайнов — 130 голосов
Округ № 19
Действующий депутат Александр Тарасов — 392 голоса
Округ № 20
Действующий депутат Игорь Кудин — 394 голоса
Округ № 21
Спикер Совета депутатов Новосибирска
Дмитрий Асанцев — 605 голосов
Округ № 22
Действующий депутат Александр Бестужев — 277 голосов
Округ № 23
Действующий депутат Дмитрий Колпаков — 211 голосов
Округ № 24
Действующий депутат Сергей Трубников — 274 голоса
Округ № 25
Действующий депутат Сергей Моисеев — 393 голоса
Округ № 26
Действующий депутат Дмитрий Червов — 431 голос
Округ № 27
Олеся Вишленкова — 39 голосов
Округ № 28
Действующий депутат Николай Тямин — 547 голосов
Округ № 29
Денис Кулинич — 326 голосов
Вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Юрий Зарубин — 3 голоса
Округ № 30
Действующий депутат Андрей Аникин — 517 голосов
Округ № 31
Действующий депутат Кирилл Покровский — 229 голосов
Округ № 32
Денис Чаховский — 203 голоса
Округ № 33
Анжела Данилова — 39 голосов
Округ №34
Игорь Ильченко — 243 голоса
Действующий депутат Дмитрий Курбатов — 17 голосов
Округ № 35
Вице-спикер Совета депутатов Евгений Яковенко — 132 голоса
Округ № 36
Действующий депутат Алексей Джулай — 430 голосов
Округ № 37
Действующий депутат Игорь Титаренко — 366 голосов
Округ №38
Егор Плитченко — 139 голосов
Округ № 39
Действующий депутат Валерий Черных — 159 голосов
Округ № 40
Илья Такмаков — 19 голосов
Округ № 41
Елена Пермитина — 40 голосов
Округ № 42
Действующий депутат Александр Родионов — 102 голоса
Округ № 43
Действующий депутат Дмитрий Дамаев — 157 голосов
Округ № 44
Екатерина Адамская — 54 голоса
Округ № 45
Александр Колесников — 108 голосов
Округ № 46
Действующий депутат Александр Фельдбуш — 199 голосов
Округ № 47
Действующий депутат Ирина Путинцева — 153 голоса
Округ № 48
Действующий депутат Юрий Фоломкин — 485 голосов
Округ № 49
Анна Водопьянова — 25 голосов
Округ № 50
Действующий депутат
Сергей Бондаренко — 345 голосов