«Единая Россия» обнародовала итоги праймериз

Елена Аникина
 
Юрий Зарубин
Юрий Зарубин

Праймериз ЕР по округам в горсовет Новосибирска проиграли два действующих депутата – вице-спикер Совет депутатов Юрий Зарубин и списочник Дмитрий Курбатов.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что Юрий Зарубин на выборы не собирается. По округу ЕР готовится выставить сына регионального парламентария Александра Кулинича. Он и обошел Юрия Зарубина на праймериз.

На данный момент доступны результаты предварительного голосования за потенциальных кандидатов от ЕР в Совет депутатов Новосибирска. «Континент Сибирь» публикует список победителей.

Округ № 1

Действующий депутат Екатерина Митряшина – 121 голос

Округ № 2

Алексей Лондон40 голосов

Округ № 3

Сергей Капишников141 голос

Округ № 4

Действующий депутат Игорь Салов – 252 голоса

Округ № 5

Действующий депутат, лидер списка ЕР на выбора в горсовет 2015 Владимир Барсук – 115 голосов

Округ № 6

Вадим Бауск58 голосов

Округ № 7

Наталья Лукашевская75 голосов

Округ № 8

Александр Пономарев — 72 голоса

Округ № 9

Действующий депутат Владислав Люмин80 голосов

Округ № 10

Арман Озманян — 137 голосов

Округ № 11

Действующий депутат Олег Шестаков —    110 голосов

Округ № 12

Лариса Сухарева —   22 голоса

Округ № 13

Действующий депутат  Ирина Константинова —   151 голос

Округ № 14

Действующий депутат  Павел Чернышев — 94 голоса

Округ № 15

Елена Воронина 128 голосов

Округ № 16

Действующий депутат Игорь Атякшев 243 голоса

Округ № 17

Надежда Смирнова — 275 голосов

Округ № 18

Евгений Крайнов 130 голосов

Округ № 19

Действующий депутат Александр Тарасов  — 392 голоса

Округ № 20

Действующий депутат Игорь Кудин —  394 голоса

Округ № 21

Спикер Совета депутатов Новосибирска

Дмитрий Асанцев  605 голосов

Округ № 22

Действующий депутат  Александр Бестужев277 голосов

Округ № 23

Действующий депутат Дмитрий Колпаков211 голосов

Округ № 24

Действующий депутат  Сергей Трубников274 голоса

Округ № 25

Действующий депутат  Сергей Моисеев — 393 голоса

Округ № 26

Действующий депутат  Дмитрий Червов431 голос

Округ № 27

Олеся Вишленкова 39 голосов

Округ № 28

Действующий депутат  Николай Тямин 547 голосов

Округ № 29

Денис Кулинич326 голосов

Вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Юрий Зарубин — 3 голоса

Округ № 30

Действующий депутат  Андрей Аникин517 голосов

Округ № 31

Действующий депутат  Кирилл Покровский229 голосов

Округ № 32

Денис Чаховский203 голоса

Округ № 33

Анжела Данилова 39 голосов

Округ №34

Игорь Ильченко 243 голоса

Действующий депутат  Дмитрий Курбатов 17 голосов

Округ № 35

Вице-спикер Совета депутатов Евгений Яковенко 132 голоса

Округ № 36

Действующий депутат  Алексей Джулай430 голосов

Округ № 37

Действующий депутат  Игорь Титаренко366 голосов

Округ №38

Егор Плитченко   139 голосов

Округ № 39

Действующий депутат  Валерий Черных — 159 голосов

Округ № 40

Илья Такмаков19 голосов

Округ № 41

Елена Пермитина40 голосов

Округ № 42

Действующий депутат Александр Родионов102 голоса

Округ № 43

Действующий депутат Дмитрий Дамаев157 голосов

Округ № 44

Екатерина Адамская54 голоса

Округ № 45

Александр Колесников108 голосов

Округ № 46

Действующий депутат Александр Фельдбуш199 голосов

Округ № 47

Действующий депутат Ирина Путинцева153 голоса

Округ № 48

Действующий депутат Юрий Фоломкин485 голосов

Округ № 49

Анна Водопьянова25 голосов

Округ № 50

Действующий депутат

Сергей Бондаренко345 голосов

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