Праймериз ЕР по округам в горсовет Новосибирска проиграли два действующих депутата – вице-спикер Совет депутатов Юрий Зарубин и списочник Дмитрий Курбатов.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что Юрий Зарубин на выборы не собирается. По округу ЕР готовится выставить сына регионального парламентария Александра Кулинича. Он и обошел Юрия Зарубина на праймериз.

На данный момент доступны результаты предварительного голосования за потенциальных кандидатов от ЕР в Совет депутатов Новосибирска. «Континент Сибирь» публикует список победителей.

Округ № 1

Действующий депутат Екатерина Митряшина – 121 голос

Округ № 2

Алексей Лондон — 40 голосов

Округ № 3

Сергей Капишников — 141 голос

Округ № 4

Действующий депутат Игорь Салов – 252 голоса

Округ № 5

Действующий депутат, лидер списка ЕР на выбора в горсовет 2015 Владимир Барсук – 115 голосов

Округ № 6

Вадим Бауск – 58 голосов

Округ № 7

Наталья Лукашевская — 75 голосов

Округ № 8

Александр Пономарев — 72 голоса

Округ № 9

Действующий депутат Владислав Люмин — 80 голосов

Округ № 10

Арман Озманян — 137 голосов

Округ № 11

Действующий депутат Олег Шестаков — 110 голосов

Округ № 12

Лариса Сухарева — 22 голоса

Округ № 13

Действующий депутат Ирина Константинова — 151 голос

Округ № 14

Действующий депутат Павел Чернышев — 94 голоса

Округ № 15

Елена Воронина — 128 голосов

Округ № 16

Действующий депутат Игорь Атякшев — 243 голоса

Округ № 17

Надежда Смирнова — 275 голосов

Округ № 18

Евгений Крайнов — 130 голосов

Округ № 19

Действующий депутат Александр Тарасов — 392 голоса

Округ № 20

Действующий депутат Игорь Кудин — 394 голоса

Округ № 21

Спикер Совета депутатов Новосибирска

Дмитрий Асанцев — 605 голосов

Округ № 22

Действующий депутат Александр Бестужев — 277 голосов

Округ № 23

Действующий депутат Дмитрий Колпаков — 211 голосов

Округ № 24

Действующий депутат Сергей Трубников — 274 голоса

Округ № 25

Действующий депутат Сергей Моисеев — 393 голоса

Округ № 26

Действующий депутат Дмитрий Червов — 431 голос

Округ № 27

Олеся Вишленкова — 39 голосов

Округ № 28

Действующий депутат Николай Тямин — 547 голосов

Округ № 29

Денис Кулинич — 326 голосов

Вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Юрий Зарубин — 3 голоса

Округ № 30

Действующий депутат Андрей Аникин — 517 голосов

Округ № 31

Действующий депутат Кирилл Покровский — 229 голосов

Округ № 32

Денис Чаховский — 203 голоса

Округ № 33

Анжела Данилова — 39 голосов

Округ №34

Игорь Ильченко — 243 голоса

Действующий депутат Дмитрий Курбатов — 17 голосов

Округ № 35

Вице-спикер Совета депутатов Евгений Яковенко — 132 голоса

Округ № 36

Действующий депутат Алексей Джулай — 430 голосов

Округ № 37

Действующий депутат Игорь Титаренко — 366 голосов

Округ №38

Егор Плитченко — 139 голосов

Округ № 39

Действующий депутат Валерий Черных — 159 голосов

Округ № 40

Илья Такмаков — 19 голосов

Округ № 41

Елена Пермитина — 40 голосов

Округ № 42

Действующий депутат Александр Родионов — 102 голоса

Округ № 43

Действующий депутат Дмитрий Дамаев — 157 голосов

Округ № 44

Екатерина Адамская — 54 голоса

Округ № 45

Александр Колесников — 108 голосов

Округ № 46

Действующий депутат Александр Фельдбуш — 199 голосов

Округ № 47

Действующий депутат Ирина Путинцева — 153 голоса

Округ № 48

Действующий депутат Юрий Фоломкин — 485 голосов

Округ № 49

Анна Водопьянова — 25 голосов

Округ № 50

Действующий депутат

Сергей Бондаренко — 345 голосов

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