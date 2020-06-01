У сотрудников СО РАН обнаружен коронавирус

В Красноярском научном центре СО РАН сообщили об обнаружении коронавируса у двух сотрудников. Здание в Академгородке, в котором они работали, прошло специальную санобработку, заболевшие находятся на самоизоляции.

Как сообщили в оперативном штабе ФИЦ КНЦ СО РАН, сейчас заболевшие сотрудники чувствуют себя удовлетворительно, проходят амбулаторное лечение по месту постоянного жительства в деревне Минино Емельяновского района. «Последний контакт с ними на работе состоялся 18 мая 2020 года, более 10 дней назад. С этого момента новых заболевших из числа контактировавших с ними лиц выявлено не было», — пояснили в научном учреждении.

По данным оперативного штаба Красноярского края, на 1 июня в регионе подтверждено 4 тыс. 380 диагнозов COVID-19. За последние сутки к ним добавились 131 заболевший. Более тысячи заразившихся выздоровели, под наблюдение находятся 817 человек. За все время погибли 39 заболевших.

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