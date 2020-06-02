Снижение экономической активности в стране сказалось на всех сферах жизни, в том числе на малом и среднем бизнесе. О том, с какими трудностями могут столкнуться предприниматели, какие пути решения существуют и о том, как банки помогают своим бизнес-клиентам, рассказывает директор дивизиона «Сибирь» Уральского банка реконструкции и развития АНДРЕЙ ТРЕТЬЯКОВ.

— Андрей Геннадьевич, как сейчас себя чувствует малый бизнес? Много ли компаний закрылось после путинских каникул? Есть ли статистика по динамике регистрации/ликвидации предприятий в стране и непосредственно Сибирском федеральном округе?

— Бизнес в Сибирском регионе в начале года чувствовал себя хорошо: в феврале даже наблюдался незначительный прирост количества организаций.

Но уже в апреле ограничения, введенные по всей стране, существенно повлияли на работу большого числа компаний. За апрель общее количество ИП и ООО в Сибири снизилось на 0,33%. В целом по России темпы снижения составили 0,44%, а это более 30 тысяч предпринимателей и юридических лиц.

Количество вновь зарегистрированных организаций снизилось в разы. Если посмотреть на статистику по стране, то количество новых предприятий сократилось год к году в 3,5 раза. Сибирь в целом повторила общероссийскую динамику: в нашем регионе зарегистрировалось в 2,9 раза меньше компаний, чем в прошлом году. Хотя еще в феврале ситуация вселяла оптимизм, и все показатели были положительными.

По всей стране закрылось в 2 раза меньше предприятий, чем в апреле 2019 года. В Сибири сопоставимые показатели. Но это больше связано с соблюдением бизнесменами режима самоизоляции.

Вероятно, в мае – июне рынок продолжит сужаться. Мы ожидаем, что количество закрытых ИП и ООО увеличится за этот период.

— Расскажите на примере компаний, с которыми вы работаете – многие предприниматели успели адаптироваться и перевести свой бизнес в онлайн? Что это за сегменты бизнеса, чем они занимаются? Они работают «в ноль» или им удается генерировать прибыль?

— Существеннее всего в период нерабочих дней упала активность HoReCa и услуг для населения, хотя в апреле прошлого года они показывали сезонный рост. Ожидаемо снизилась деловая активность предприятий розничной торговли. Меньше всего сбавили обороты компании, оказывающие транспортные услуги, строительство и оптовая торговля. Практически не пострадали компании, занимающиеся управлением жилищным хозяйством.

Находясь на самоизоляции, люди стали чаще совершать покупки в интернет-магазинах, за счет чего количество транзакций за последний месяц выросло на 40%. Вследствие чего многие предприниматели начали перестраивать свои бизнес-процессы и активнее внедрять дистанционные сервисы для своих клиентов. С середины марта мы видим рост спроса на установку интернет-эквайринга на треть.

Сложившаяся ситуация вокруг самоизоляции сделала онлайн-покупки необычайно востребованными. И мы уверены, что сейчас переход на дистанционные услуги — оптимальный вариант для того, чтобы поддержать свой бизнес.

— Скажите, как вы поддержали предприятия, с которыми работаете? Планируете ли вы вводить новые меры поддержки? Или в вашей линейке появятся антикризисные продукты, услуги и сервисы? Как дальше будет строиться работа с малыми предприятиями?

— Мы столкнулись с большим потоком обращений от представителей сферы торговли и услуг, которые были вынуждены приостановить свою деятельность, и не могли поддерживать даже минимальные обороты. Поэтому с 1 апреля мы отменили комиссию за невыполнение минимальных оборотов для тех предприятий, чья сфера деятельности не вошла в список жизненно важных для работы в режиме самоизоляции.

С 15 апреля по ряду отраслей, и в частности, розничной торговли, была установлена сниженная ставка по интернет-эквайрингу — 1%. А с 1 июня снижена торговая уступка до 1% по торговому и интернет-эквайрингу для клиник, медицинских лабораторий и врачей, занимающихся частной практикой.

Для бизнеса является важным пополнять счет без посещения офиса и без дополнительных затрат. Поэтому мы обеспечили возможность вносить выручку через наши банкоматы и банкоматы банков-партнеров бесплатно.

Для тех предпринимателей, которые в текущих условиях приостановили или планируют приостановить деятельность, есть возможность воспользоваться специальными тарифами с бесплатным обслуживанием счета. В рамках этих тарифов платить нужно будет только за переводы партнерам в другие банки или за зачисление средств на счет.

— Как текущая ситуация сказалась на бизнес-процессах самого банка? Будет ли банк делать в ближайшее время акцент на развитие дистанционных каналов и других технологий?

— Конечно, введенные ограничения привели к падению активности бизнеса и, как следствие, к снижению комиссионных доходов банка, которые сейчас тяжело восполнить из других источников. Так, в конце марта – начале апреля мы наблюдали снижение количества проводимых операций клиентами на треть. Однако, уже с середины прошлого месяца, активность бизнеса начала восстанавливаться. Сложная экономическая обстановка, пусть и в разной степени, отразилась на всех отраслях бизнеса, в том числе и на банках. Как и другим организациям, нам остается только пережить это время и готовиться к постепенному снятию ограничений и восстановлению экономической активности.

Что касается направления развития, то мы последовательно улучшаем свои дистанционные сервисы, основываясь в первую очередь на потребностях самих предпринимателей – банк накопил большой клиентский опыт и использует его при внедрении новых решений для бизнеса. Последние события только подчеркнули роль дистанционных каналов в жизни человека. Онлайн-сервисам сейчас предъявляют очень высокие требования, в них должны присутствовать все опции, необходимые для ведения бизнеса без визитов в банковский офис.

— Можно ли ожидать в текущей ситуации, что кредитование/рефинансирование получит новое развитие? Или все будет сводиться к реструктуризации текущего долга? В таком случае кредиты просто станут не нужны?

— Безусловно, текущие события повлияли на весь банковский рынок, в том числе и на кредитование. Спрос на кредитные продукты со стороны предпринимателей в апреле слегка просел, но уже с мая начал постепенно восстанавливаться. На одной из последних пресс-конференций председатель Банка России отметила, что у 34% предпринимателей из-за сложной экономической ситуации не хватает оборотных средств, хотя в конце апреля их было на 3% меньше. И бизнесу в такой ситуации дешевле воспользоваться заемными средствами и сохранить производственный цикл, чем после кризиса восстанавливать бизнес-процессы и отношения с контрагентами с нуля. Поэтому мы ожидаем рост овердрафтов и легких кредитов, направленных на закрытие кассовых разрывов или реализацию небольших проектов.

С другой стороны, мы видим стабильный спрос на финансирование поставщиков в рамках исполнения контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Что касается реструктуризации кредитов – предпосылок для существенного изменения условий на рынке мы не видим. Даже те меры, которые предлагает государство для поддержки заемщиков, направлены не на рефинансирование кредитов, а на поддержку текущей деятельности организаций.

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