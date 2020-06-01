В ночь с 23 на 24 мая в Кировском районе рядом с Бугринским мостом прошла вечеринка. Её организаторы установлены, суд назначил им наказания, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

«Участники мероприятия танцевали под музыку, не выполняя правила поведения при режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции», — сообщается в пресс-релизе.

Личности троих организаторов вечеринки, а также одного из диджеев, установлены. В отношении них составлены административные протоколы по ч.1 ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Дела нарушителей рассмотрены, решением суда назначены административные наказания в виде штрафов.

Напомним, ресторанный дворик в центре Новосибирска также накажут за нарушение СанПин.

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