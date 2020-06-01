Продовольственные рынки Новосибирск возобновили работу с 26 мая после того, как выполнили все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора. Наталья Толоконская, супруга экс-губернатора Новосибирской области, Красноярского края и врач-инфекционист посетила Центральный рынок и опубликовала гневный пост на своей странице в соцсети Facebook.

«Не могу сдержаться! Если вы хотите воочию увидеть яркую примету развала жизни людей, сходите на Центральный рынок Новосибирска. Я только что оттуда. Да, его открыли, но жители уже не идут, ибо разорена душа страхом, поломан ритм жизни. В помещениях невозможно находиться из-за безумной дезинфекции. Я, здоровый человек, очередной раз испытала резкую реакцию всего организма — жжение во рту и в области желудка, жуткое ощущение в легких, и это не проходит до сих пор», — пишет Толоконская в своем сообщении.

«Легкие Человека оказываются трижды под прицелом: жесткой дезинфекции, удушья и дополнительного инфицирования от маски и, возможно, коронавируса, вред которого на фоне происходящего ничтожен. Разве это похоже на заботу о человеке и его защиту?», — отметила в посте Наталья Толоконская.

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