Лидерами апрельского рейтинга медиарейтинга компании «Медиалогия» остались мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Губернатор Красноярского края Александр Усс в апреле набрал попал на 20-ую строчку рейтинга, став единственным из руководителей сибрских регионов, попавших в ТОП-20. Он опустился по сравнению с предыдущим месяцем на одну позицию — Усса опередил руководитель Псковской области Михаил Ведерников, ставший новичком рейтинга.
Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть возглавил последний рейтинг «Медиалогии» первых лиц столиц субъектов СФО.