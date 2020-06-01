Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов подписал приказ, по которому с 1 июня легкие и бессимптомные формы коронавирусной инфекции можно будет лечить амбулаторно. Принятое решение должно способствовать снижению нагрузки на инфекционные госпитали.

Как рассказали корреспонденту «Континента Сибирь» в министерстве здравоохранения Новосибирской области, в новом приказе министра здравоохранения четко прописаны условия и категории пациентов, которые смогут воспользоваться правом лечиться от COVID-19 или дожидаться результатов тестов дома.

«Заниматься медицинским обслуживанием по месту фактического проживания пациента будут организации, оказывающие первичную медпомощь – поликлиники. Чтобы начать лечение амбулаторно, человек должен туда обратиться или вызвать «скорую». А дальше его лечащий врач определит всю необходимую схему лечения», — уточнила пресс-секретарь минздрава НСО Мария Кормильцева.

Среди тех, кого могут оставить лечиться дома — пациенты с бессимптомным и легким течением COVID-19, а также лица без респираторных проявлений, прибывшие в Новосибирскую область из эпидемически неблагополучных территорий, либо имевшие близкий контакт с человеком, у которого подтверждено заболевание.

Также лечить на дому теперь будут пациентов с внебольничной пневмонией, больных ОРВИ легкой или средней степени тяжести, пациентов из групп риска до подтверждения COVID-19.

Ожидать дома результатов тестов смогут пациенты с коронавирусной инфекцией, выписанные из госпиталей до получения второго отрицательного результата, а также больные COVID-19, отказавшиеся от лечения в стационарных условиях до получения двух отрицательных результатов.

Чтобы избежать госпитализации при подтвержденной инфекции,как сообщили в минздраве, будет обязателен письменный отказ от стационарного лечения и письменное согласие на лечение в амбулаторных условиях.

Другие обязательные условия для лечения от COVID-19 на дому – это соблюдение требований самоизоляции и установка мобильного приложения «112 – Экстренная помощь». Место жительства также должно соответствовать определенным условиям. Отказано в амбулаторном лечении может быть проживающим в общежитиях и многонаселенных квартирах.

Совместно с пациентом не должны жить лица старше 65 лет и лица группы риска с заболеваниями, перечень которых утвержден губернатором НСО в приложении к постановлению №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» от 27 марта 2020 года.

Медицинскими условиями, определяющим возможность лечения на дому, является отсутствие обострения хронических неинфекционных заболевания и определенный уровень содержания кислорода в крови – не менее 93%. При показателях ниже этой отметки, больного отправляют на госпитализацию, либо, если он не согласен, оформляют официальный отказ.

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