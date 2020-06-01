Как отреагирует новосибирский обком КПРФ на предложение независимого барабинского депутата Константина Терещенко «объединить усилия» на выборах в региональный парламент? В 2016 году он обошел в одномандатной кампании единоросса, спикера местного горсовета, сейчас готов противостоять потенциальному кандидату от ЕР, экс-главе областного Минздрава Олегу Иванинскому.

30 мая барабинский депутат, руководитель проекта Newkolhoz Константин Терещенко официально обратился к Анатолию Локтю с предложением «объединить усилия» на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области. В письме он говорит, что КПРФ может рассчитывать на высокий рейтинг в Барабинском районе по партийным спискам, но не на одномандатном округе. В своей же победе, если пойдет одномандатником, он не сомневается, но считает «невозможной» пройти регистрацию как самовыдвиженец. Если КПРФ согласится, он обещает поддержку списку коммунистов.

Много лет территория Барабинский-Здвинский районы Новосибирской области остается одной из самых острых с точки зрения противостояния КПРФ и «Единой России». Сейчас в региональном парламенте округ представляют два списочника – член фракции КПРФ Евгений Гутов и член фракции ЕР Александр Терепа, а также одномандатник-единоросс Сергей Титков.

Руководство «Единой России» готово поменять своих депутатов на территории — так оно рассчитывает снизить риск потерять своего представителя в ЗС. Сергею Титкову всегда победа на выборах давалась нелегко. В 2015 году его основной конкурент, выдвиженец КПРФ Евгений Гутов отстал от него в общем подсчете на 1500 голосов (9452 у Титкова, 7842 у Гутова). В Барабинском районе Титков (5455 голосов) и вовсе проиграл Гутову (5921 голосов). Сергей Титков прошел в Заксобрание благодаря Здвинскому району. Гутов смог стать его коллегой — он взял «списочный» мандат коммунистов. Лидером территориального списка КПРФ была депутат Госдумы Вера Ганзя. Она внесла вклад в результаты выборов, поддерживала своего соратника и коллегу по педагогической профессии.

Похожая история развернулась в 2010 году: тогда Титков тоже победил за счет Здвинского района, а Барабинские избиратели предпочли Веру Ганзю. Она получила мандат как лидер территориальной группы списка КПРФ. В 2014 году отказалась от места в Заксобрании, когда Анатолий Локоть, ныне мэр Новосибирска, передал ей мандат депутата Госдумы.

Руководство ЕР недовольно и перманентным напряжением между Сергеем Титковым и администрациями Барабинска и Барабинского района. Установка федерального партийного центра и обещание первых лиц регионального штаба ЕР удержать позиции в Новосибирской области заставляют действовать.

«Континент Сибирь» сообщал, что в этом году ЕР решила сменить своих депутатов на округе, планирует выдвинуть экс-главу областного Министерства здравоохранения, главврача областного онкодиспансера, члена президиума регионального политсовета ЕР Олега Иванинского.

Константину Терещенко в 2015 году в регистрации независимым кандидатом в ЗС избирательная комиссия отказала. В 2016 году на выборах в Совет депутатов Барабинска он был самовыдвиженцем, обошел экс-председателя местного горсовета, единоросса Александра Кибальникова. В 2017 Терещенко лишили мандата, предлогом стали недочеты в декларации. В 2018 на довыборах он вернул депутатские полномочия.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Константин Терещенко подчеркнул, что хотел бы получить ответ от новосибирского обкома КПРФ по поводу предложения о сотрудничестве до официального старта избирательной кампании. Вероятно, она будет объявлена 11 июня на сессии Законодательного собрания.

Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, которая представляла барабинскийокруг во фракции коммунистов в Заксобрании до своего перехода в федеральный парламент, сомневается, что обком примет предложение Константина Терещенко. «У Гутова есть реальный шанс пройти по округу. Я считаю, что эта попытка предпринята для того, чтобы ослабить позиции Гутова. А в этом сегодня больше всех заинтересована ЕР. Эта тактика стара, как мир. Внести внутрипартийный раскол и ослабить позиции нашего кандидата и партии в целом», – прокомментировала Вера Ганзя корреспонденту «Континента Сибирь» заявление Терещенко.

В беседе с корреспондентом редакции он отметил, что непарламентские партии предлагали ему помощь в сборе подписей. Но он считает, что лучше не рисковать, тем более, если, по его словам, у КПРФ в районе достаточно крепкие позиции.

«Обвинить меня в сговоре с ЕР – я считаю, это смешно. Я решал вопросы и поднимал проблемы жителей Барабинска даже без депутатского мандата. Вместе с КПРФ мы могли бы положить конец доминированию ЕР на территории. Уверен, было бы логично действовать в интересах избирателей совместно с Евгением Гутовым, я часть вопросов брал бы на себя. Мы с ним сходимся в оценке различных ситуаций. На партийной конференции в Барабинске руководитель избирательного штаба новосибирской КПРФ Ренат Сулейманов серьезно «проехался» по кандидатуре Олега Иванинского. Даже для меня была неожиданной такая категоричность», –рассказывает Константин Терещенко.

Выборы в Заксобрание Новосибирской области намечены на сентябрь 2020. Подписной фильтр для выдвижения кандидатов в региональный парламент не нужно проходить ЕР, ЛДПР, «Справедливой России», КПРФ и «Родине».

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