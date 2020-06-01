17 сотрудников больницы и скорой помощи заразились коронавирусом в Новосибирской области

Валерий Иванов
 

Глава минздрава региона Константин Хальзов подтвердил информацию о массовом заражении медработников в Искитиме, но отказался давать детальную информацию, сославшись на врачебную тайну, сообщает сайт «Весь Искитим».

«По данным на 28 мая коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 17 сотрудников Искитимской ЦГБ, – сообщил министр. — Закрывать станцию скорой помощи на карантин и ИЦГБ не планируется, представители министерства здравоохранения Новосибирской области выезжали в Искитимскую больницу, провели встречу с трудовым коллективом, на которой обсудили вопросы работы в текущей эпидемиологической ситуации».

Напомним, 105 новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружено в области за прошедшие сутки.

 

 

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