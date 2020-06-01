Новосибирская компания «Арго» заключила мировое соглашение с кредиторами

Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение между строительной компанией «Арго» Олега Мирошникова и ООО «Геосити», требовавшим банкротства из-за долга в размере 2,7 млн рублей.

Определение размещено на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Как следует из документа, к моменту утверждения соглашения «Арго» уже погасило часть долга, снизив его до суммы в 1,7 млн рублей. Оставшаяся часть будет погашена компанией в рассрочку до конца текущего года. Производство по делу о банкротстве «Арго» арбитраж прекратил.

Напомним, новосибирская компания «Геосити», специализирующаяся на архитектурных проектах и инженерных изысканиях, потребовала признать «Арго» несостоятельной в сентябре прошлого года. Как следует из судебных документов, компания Олега Мирошникова задолжала 2,7 млн рублей по договорам, заключенным еще в 2015 году. Как пояснили «Континенту Сибирь» в компании «Геосити», задолженность образовалась по итогам выполненных кадастровых работ для ряда объектов недвижимости, которые возводила «Арго». После решения суда, обязавшего должника расплатиться с контрагентом, «Агро» обжаловала решение, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменений.

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