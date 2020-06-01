ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых

ВТБ одобрил первые заявки на 13 млрд рублей своим клиентам в рамках новой госпрограммы поддержки занятости. В начале первого дня работы уже подписано соглашений на сумму около 4 млрд рублей.

«ВТБ начал принимать заявки от клиентов на кредитование по новой льготной программе, не дожидаясь 1 июня. Практически с момента объявления этого инструмента поддержки Президентом России мы отмечаем высокий спрос клиентов, – прокомментировал заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. – Программа очень своевременна и важна для бизнеса, особенно для малого и среднего – она дает возможность предприятиям восстанавливать деятельность без резкого увеличения финансовой нагрузки. Мы прогнозируем большой объем выдач кредитов под 2% годовых и готовы оказывать предпринимателям всю возможную помощь».

Среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды FINN FLARE, отель AKYAN St.Petersburg и другие.

Помимо наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, заемщиками по новой программе могут также стать компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер.

Напомним, что в рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников задолженность перед банком будет полностью погашена государством. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен.

Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. Сумма займа рассчитывается банком исходя из МРОТ (с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с заработной платы), количества сотрудников и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года.

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