Сегодня, 1 июня, состоялось еженедельное оперативное совещание под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в котором приняли участие главы муниципальных образований региона и руководители областных исполнительных органов государственной власти . Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства НСО.

«Я поручал немедленно приступить к реализации всех необходимых мероприятий для того, чтобы инициативы главы государства реализовать не просто своевременно, но и наиболее удобно и просто для жителей нашего региона. Работа очень масштабная, при том, что из более чем 400 тысяч потенциальных получателей средств поддержки многие не то что никогда не обращались с какими-то вопросами в органы соцзащиты, но даже не пользовались государственными или муниципальными услугами в электронном виде, не были зарегистрированы на портале Госуслуги, – сказал губернатор, — и эти задачи попутно приходится решать. Сегодня, 1 июня, начинаются выплаты основным категориям граждан, нуждающимся в помощи. Президент сказал, что будет считать поручение исполненным только тогда, когда конкретные люди получат денежные средства на свои счета. Предлагаю организовать выборочную обратную связь с гражданами».

Сегодня в регионе реализуют пять инициатив президента России Владимира Путина, принята необходимая нормативная правовая база, выплаты гражданам активно предоставляются.

В частности, в области завершена подготовка к предоставлению гражданам ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Количество получателей на текущий момент по плану составляет более 38 тысяч человек, но, по предварительным расчётам, с учётом исключения из расчёта доходов безработных членов семьи, может возрасти почти на 8 тысяч человек.

С 6 мая минтруда и соцразвития Новосибирской области начат приём заявлений от граждан, заключено соглашение с МФЦ о приёме заявлений по данной государственной услуге. По состоянию на 26 мая было принято 17 598 заявлений.

Во исполнение постановления правительства Новосибирской области от 20 апреля №128-п «Об утверждении Порядка назначения и осуществления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно» 26-ти тысячам семей выплата будет назначена в беззаявительном порядке. По данным граждан сделаны 350 тысяч межведомственных запросов, перечисление средств на счета получателей будет обеспечено с 1 июня.

Согласно заключенному областью соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета на условиях софинансирования, на выплату выделено более 2,8 млрд рублей: средства федерального бюджета составляют более 2,1 млрд рублей, средства областного бюджета – более 620 млн рублей.

Отделением Пенсионного фонда РФ жителям области предоставляется единовременная выплата в размере 10 000 рублей на каждого рождённого (усыновлённого) ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Планируется, что данную выплату получат примерно 400 тысяч детей. На текущий момент принято 291 600 заявлений от граждан на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Выплата этих средств гражданам начинается также с 1 июня.

Пенсионным фондом РФ осуществляются и выплаты в размере 5 000 рублей ежемесячно на детей в возрасте до 3 лет в апреле – июне 2020 года, имеющим или имевшим право на материнский семейный капитал. В апреле выплата произведена 30 527 гражданам, в мае – 40 559 гражданам.

Также ПФР производит выплаты в размере 5 000 рублей ежемесячно на детей в возрасте до 3 лет в апреле – июне 2020 года при условии, если первый ребёнок родился или был усыновлён в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Право на данную выплату, по предварительным подсчётам, имеют около 50 тысяч детей. Принято более 35 тысяч заявлений от граждан по данной выплате. Для получения этих выплат гражданам необходимо обратиться в ПФР до 1 октября 2020 года.

Приём заявлений о предоставлении выплат реализуется преимущественно в форме электронного документа. Заявление о предоставлении выплат жители области могут направить в форме электронного документа с использованием ЕПГУ или информационной системы ПФР «Личный кабинет застрахованного лица» (кроме единовременной выплаты в размере 10 000 рублей). Также есть возможность подать заявление лично через клиентские службы ПФР или МФЦ.

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