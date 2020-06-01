Омских рестораторов попросили готовиться к открытию

Омская область с 4 июня выходит на первый этап снятия «коронавирусных» ограничений. В четверг в регионе откроются торговые центры и возобновят работу садовые маршруты.

Решение о начале снятия ограничений было принято на заседании регионального штаба под руководством губернатора Омской области Александра Буркова. С четверга, 4 июня, смогут открыться торговые центры, но без функционирования фуд-кортов и детских комнат. Возобновят работу библиотеки, но без читальных залов, а также автошколы. С учетом санитарных норм начнут работу садовые маршруты на муниципальном пассажирском транспорте. Разрешаются занятия спортом на улице и прогулки.

Кроме того, участники регионального штаба решили на следующем заседании обсудить возможность открытия летних веранд ресторанов и кафе. По словам Александра Буркова, нужно «посмотреть еще буквально неделю, чтобы оценить, как развивается эпидемиологическая ситуация». «Важно, чтобы уже сегодня бизнес начинал готовиться — закупал средства индивидуальной защиты и дезинфекции», — сказал губернатор.

В минувшую пятницу, 29 мая, в Омской области было подтверждено 42 новых случая заболевших COVID-19. Общее количество людей с диагнозом «коронавирусная инфекция» с начала пандемии составляет 1 тыс. 269. Из них 357 уже выздоровели. Зарегистрировано 20 летальных исходов. Под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 3 тыс. 333 человек. Сняты с учета более 24 тыс. В омских лабораториях проведено 117 тыс. 805 исследований.

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