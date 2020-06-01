По данным оперативного штаба на утро 1 июня в Новосибирской области за сутки выявлено еще 105 случаев заражения COVID-19. 10 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончался один пациент, мужчина в возрасте 66 лет.

Всего в регионе зафиксировано 2914 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 176 детей. 1129 человек выздоровели, 33 пациента скончались.

В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 20 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 66 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 482.

163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.

Всего в Новосибирской области провели 114 483 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 750 жителей региона, 17 554 человека сняты с наблюдения.

Напомним, что по данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), по состоянию на 31 мая в России зарегистрировано 405 тысяч 843 случая COVID-19. В СФО в это же время — 15 392 случая. Это уже 3,8% от общероссийского количества. Для сравнения: 1 мая в СФО было официально объявлено о 2233 случаях инфекции, то есть, около 1,9% заболевших. «В целом по России эпидемия вышла на плато и прослеживаются положительные тенденции в центральных регионах, но в Сибири рост заболеваемости продолжается, несмотря на успехи отдельных субъектов», — говорится в отчете информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).