В мае 2020 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:

Глава Роспотребнадзора сообщила, какие предприятия могут заработать после 12 мая

6 мая президент РФ Владимир Путин в ходе совещания Правительства России напомнил о том, что сегодня крайний срок, в который должны быть готовы региональные программы поэтапного выхода из карантина. О том, какие предприятия и отрасли из тех, что пока не работают, будут «раскарантинены» первыми, и какие условия для этого должны быть соблюдены, рассказала глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова.

Андрей Травников рассказал, когда и как Новосибирская область начнет выходить из карантина

11 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе пресс-брифинга актуализировал для региона озвученный на прошлой неделе в Москве план поэтапного выхода из карантина. Губернатор признал, что скорого возвращения к докризисному режиму работы ждать не стоит и режим повышенной готовности продлится еще на неопределенный срок, но кое-какие ограничения уже можно снять.

Правительство Новосибирской области прокомментировало указ президента о завершении нерабочих дней

11 мая Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней, вызванных пандемией и поручил губернаторам регионов проработать поэтапный выход из карантина – собственно, эта задача была поставлена еще неделей ранее. И уже сейчас правительство Новосибирской области опубликовала список мер, которые будут приняты в регионе в рамках данного указа.

«Он умел заглядывать далеко за горизонт»: Бизнес простился с Дмитрием Босовым

6 мая стало известно о гибели одного из самых известных российских бизнесменов, миллиардера и владельца добывающего уголь в Новосибирской области «Сибирского антрацита» Дмитрия Босова. Коммерсант был найден с огнестрельным ранением головы, рядом лежал пистолет. Знавшие Дмитрия Босова не верят, что прошедшего «алюминиевые войны» предпринимателя что-то могло сломать и рассказывают, каким его запомнили.

Сотрудники новосибирских рынков создали коллапс на входе в здание областного правительства

21 мая предприниматели и сотрудники розничных продовольственных рынков Новосибирска собрались на входе в здание регионального правительства и потребовали встречи с руководством области. Они пожаловались на отсутствие работы и тяжелое материальное положение в связи с закрытием городских рынков.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.