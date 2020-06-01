После введения ограничений в Новосибирске из-за пандемии коронавируса в конце марта, сегмент грузоперевозок отметил снижение деловую активность участников внешнеэкономической деятельности. Тем не менее, эксперты логистического рынка видят перспективы роста на спрос логистических услуг в регионе.

Так как большинство новосибирских логистических компаний имеет поставщиков и потребителей в Китае, закрытие границ с КНР в начале года и сокращение объемов производства в этой стране привели к нарушениям цепочек поставок. География и графики поставок меняются часто и не прогнозируемо, однако, благодаря альтернативе, которые предлагают логистические компании региона, например, комбинированные виды транспортировки, поставки товаров первой необходимости осуществляются в полном объеме.

Так, за первый квартал 2020 года экспортные поставки и Новосибирской области увеличились на 53,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно основными экспортными позициями стали мясо и молоко, готовая пищевая продукция, а также семена рапса, сои, льна масличного, лес и древесина, а основными импортерами – Китай, Казахстан, Болгария и Латвия.

Сегмент автоперевозок, как и в прошлом году, демонстрирует снижение спроса. По словам кантри-менеджера по Уральскому и Сибирскому Федеральным округам ГК «AsstrA» Даниила Чертова, в 2019 году темпы роста данного сегмента сократились на 2,2% до 5,5%. Специфика Новосибирской области и экспортируемых товаров такова, что наибольшей популярностью пользуются железнодорожные и контейнерные перевозки.

После создания в Новосибирской области инфраструктуры для контрейлерных перевозок, логистика еще больше переместиться в сторону инфраструктуры РЖД, несмотря на отмену в регионе весенних ограничений для большегрузного транспорта и высокие оценки перспективных автомобильных направлений. В их числе эксперты назвали Восточный и Южный автодорожные обходы Новосибирска, строительство магистрали непрерывного движения «Юго-Западный транзит», продолжение улицы Стартовой для перераспределения потоков с мостов на левом берегу р. Оби в Новосибирске и строительство автодорожных обходов населенных пунктов, через которые проходят транзитные потоки транспорта (Черепаново, Тогучин, Колывань, Маслянино, Ярково, Карасук).

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.