Как проходили электронные праймериз в Новосибирской области?

Накал страстей в электронном голосовании за будущих кандидатов ЕР в Новосибирской области ниже, чем в «очных» праймериз. Не повысится ли градус эмоций после обнародования результатов федеральным руководством партии?

Сегодня в полночь завершится предварительное голосование «Единой России». В этом году из-за пандемии оно проходило исключительно в электронном формате. Праймериз – обязательная процедура для будущих кандидатов от партии. В Новосибирской области на сентябрь намечена масштабная кампания в региональный парламент и городской Совет.

По оценке собеседников корреспондента «Континента Сибирь», имеющих отношение к ЕР, градус борьбы на дистанционных праймериз в Новосибирской области оказался ниже, чем во время очного голосования, например, пять лет назад. Но было бы странно, если бы отбор кандидатов перед масштабной региональной кампанией прошел тихо и без конфликтов. Вероятно, поток претензий наберет обороты после того, как партийное руководство утвердит итоги. Непосредственного доступа к данным о своем «рейтинге» у отдельных участников праймериз нет.

По словам руководителя регионального исполкома ЕР Юлии Швец, к моменту подготовки материала (20:30 31 мая) официальных жалоб ни от избирателей, ни от кандидатов-участников праймериз в Новосибирской области не было.

По информации «Континента Сибирь» неофициальные «негативные сигналы» все же поступают – в основном из областного центра. Так, один из респондентов обратил внимание на Дзержинский район. Кандидат в Заксобрание, действующий парламентарий Олег Мирошников разместил в соцсетях пост о розыгрыше призов для тех, кто проголосует на праймериз.

Резонанс вызвали методы «повышения явки» в Советском районе. По сведениям «Континента Сибирь», не осталась без внимания партии активность штабов бизнесмена и президента фонда развития социальных инициатив «Достоинство» Владислава Плотникова (участвует в праймериз по округу № 36 в Заксобрание) и депутата горсовета Новосибирска Юрия Фоломкина (участвует в праймериз по округу № 48 в Совет депутатов Новосибирска). Блогер Тимур Ханов выложил два видео, герои которого утверждают, что приходят в волонтерский центр «Достоинства» за продуктовыми наборами в обмен на голоса.

Также собеседники «КС» отмечают, что в региональном исполкоме ЕР знают о «трениях» в Первомайском районе Новосибирска. По словам руководителя Первомайского отделения ЕР Евгения Панферова, «праймериз проходят спокойно». То же самое сказал корреспонденту «Континента Сибирь» первомайский депутат и участник предварительного голосования Дмитрий Дамаев.

Один из членов президиума регионального отделения «Единой России» в разговоре «без ссылки» на него отметил, что «партийный регламент предварительного голосования не запрещает платить деньги выборщикам, привозить людей. Даже если подарки дают, чтобы зарегистрироваться на госуслугах, и что? Не из-под палки же заставляют. Не хочешь, не надо. Вряд ли все это будет считаться нарушением. Закона такого нет. Есть партийный регламент».

Но другой член президиума регионального отделения ЕР уверяет, что каждый округ «будет рассмотрен, изучен. Вся информация собирается, чтобы потом дать оценку. Вплоть до того, что могут и снять участников с праймериз. Особенно, если кто-то напишет заявление».

По уставу праймериз, у победителя по округу есть преимущественное право выбора – пойти одномандатником или возглавить партсписок по территории. Но утверждение результатов праймериз и окончательное решение, кого и в каком качестве поддержать на выборах, – за президиумом политсовета партии. Возможно, учет количества жалоб на кандидата, оценка средств достижения им победы на праймериз зависит от обстоятельств или от заинтересованности ЕР в продвижении на выборы той или иной личности.

Прямая речь

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Шпикельман (Территория № 9 в Заксобрание Новосибирской области):

– Есть определенное недовольство ходом предварительного голосования. Пока все сыро. Начиная со сбора информации, подписей людей, которые участвуют в праймериз, заканчивая технической поддержкой электронного голосования. Система зависала, не работала, люди были не очень довольны, потому что не могли проголосовать. Наверное, это первый блин. Но, возможно, стоило подготовиться более тщательно.

Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бондаренко (Избирательный округ № 50 в Совет депутатов Новосибирска):

– Могу судить только по своему округу, считаю, что предварительное голосование проходит в установленном законом порядке. Мы потрудились, принимали участие в регистрации выборщиков. Видим: кто работал, тот и получит нормальный результат. Сегодня последний день голосования, обзваниваем наших выборщиков. Многие, к сожалению, забыли, зачем регистрировались на сайте. Ничего, мы напомнили. Процесс идет спокойно. Ни жалоб, ни агрессии.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Умербаев (округ № 2 в Заксобрание Новосибирской области):

– Все спокойно проходит. Завтра видно будет, когда результаты обнародуют. Лично у меня замечаний по ходу праймериз нет. Мне не поступали сигналы о каких-либо нарушениях, недобросовестных действиях кандидатов на округе.

Участник праймериз по округу № 7 в Совет депутатов Новосибирска, главный редактор ЧС-ИНФО Марина Вдовик:

– Расстраивает практически полное отсутствие агитации со стороны партии. На выборах в Госдуму была масштабная агитация именно по самой процедуре. Это были действительно массовые выборы. В этот раз, получается, что партийцы сами собирают списки своих выборщиков: эти люди регистрируются. Работы по привлечению к процессу остальных граждан практически не ведется. Выходит, у кого есть возможность привлечь людей, тот и победил. Есть выходы на ТСЖ или крупные предприятия — ты победил. Нет так нет. Я рассчитывала на другое: на публичные дебаты на телевидении, как были в прошлый раз, что будут везде продвигать и саму идею праймериз, и кандидатов, что будут статьи об этом в СМИ, может быть, наружка, какая-то агитация в интернете и так далее.

Получается, что праймериз в этом году — скорее борьба админресурсов. Выхода на аудиторию нет. Жители, избиратели, по сути, мало что получили. Видеоролики кандидат и снимает, и продвигает сам — за свой счет. Более того, не все поняли, как их выложить на сайт. А ведь эти ролики — замена публичных дебатов! Ради которых многие и пошли на праймериз.

Предложения по реализации послания президенту мы должны были сдать вместе с документами в печатном и электронном виде. Думала, их выложат на сайт. Но нет. Я свои сама выложила. Многие не выложили вообще.

Я не рассчитывала на победу, но надеялась использовать праймериз как площадку. Не получилось. Мой сайт более популярен, чем сайт праймериз. К тому же не помешала бы вкладка: «Посмотреть, сколько за тебя проголосовало». Чтобы можно было контролировать ход голосования ежедневно. Но, конечно, есть и плюсы. Процедура приема документов очень строгая — и это отличный опыт для дальнейшего развития на политическом поле. И, конечно, радует, что вообще была дана возможность принять участие для всех желающих, в том числе, и беспартийных. Надеюсь, партия не откажется от процедуры в дальнейшем и будет развивать это начинание.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.