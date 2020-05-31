По данным оперативного штаба на утро 31 мая в Новосибирской области за сутки выявлено 104 случая заражения COVID-19. 30 пациентов выписаны с выздоровлением.
Всего в регионе зафиксировано 2809 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 169 детей. 1119 человек выздоровели, 32 пациента скончались.
В отделениях реанимации находятся 64 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.
В детскую больницу №3 госпитализированы 62 ребенка с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 577.
163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.
Всего в Новосибирской области сделано 111 873 теста на коронавирус.
Под медицинским наблюдением остаются 2 572 жителя региона, 17 295 человек снято с наблюдения.